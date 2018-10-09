Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробив кілька танцювальних рухів перед тим, як почати свою промову.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, перед початком свого виступу у Брюсселі, зробив кілька танцювальних рухів, які схожі на танець прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє TicToc by Bloomberg у Twitter.

Юнкер не міг почати говорити, оскільки грала музика, тому він вирішив помахати руками і плечима, що дуже нагадує Терезу Мей.

Танець президента Єврокомісії викликав сміх і оплески в залі. За словами представника Юнкера, танець не був спрямований проти когось.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May’s dancing to ABBA? EU Commission’s spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8 октября 2018 г.

Читайте: Туалетний папір? Трамп осоромився на публіці

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Тереза ​​Мей станцювала на конференції Консервативної партії.

Відео: TicToc by Bloomberg

