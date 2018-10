Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, перед початком свого виступу у Брюсселі, зробив кілька танцювальних рухів, які схожі на танець прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє TicToc by Bloomberg у Twitter.

Юнкер не міг почати говорити, оскільки грала музика, тому він вирішив помахати руками і плечима, що дуже нагадує Терезу Мей.

Танець президента Єврокомісії викликав сміх і оплески в залі. За словами представника Юнкера, танець не був спрямований проти когось.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May’s dancing to ABBA?

EU Commission’s spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8 октября 2018 г.