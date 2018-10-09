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Як Тереза Мей: Жан-Клод Юнкер станцював перед промовою

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробив кілька танцювальних рухів перед тим, як почати свою промову.

Мей та Юнкер

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, перед початком свого виступу у Брюсселі, зробив кілька танцювальних рухів, які схожі на танець прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє TicToc by Bloomberg у Twitter.

Юнкер не міг почати говорити, оскільки грала музика, тому він вирішив помахати руками і плечима, що дуже нагадує Терезу Мей.

Танець президента Єврокомісії викликав сміх і оплески в залі. За словами представника Юнкера, танець не був спрямований проти когось.

 

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Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Тереза ​​Мей станцювала на конференції Консервативної партії.

Відео: TicToc by Bloomberg

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