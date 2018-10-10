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Проблеми з калібруванням: Путін знову попався на махінаціях зі зростом

У мережі висміяли знімки президента РФ Володимира Путіна, на яких він то ставав вищим, то “втрачав” зріст.

Володимир Путін

Політолог Олексій Голобуцький опублікував у Twitter фотографії, на яких президент РФ Володимир Путін стоїть поруч з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Зріст президента на двох фотографіях різний.

– Путін з Медведєвим сьогодні з’їздили на Ставропілля, за яблучками. Все-таки там у них в ФСБ явно проблеми з калібруванням: то одного недотягнуть, то другого перетягнуть, – написав Голобуцький.

За офіційними даними зріст Путіна – 170 см, а Медведева близько 162 см.

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До слова, президента Росії Володимира Путіна помітили у взутті з нестандартно високими підборами.

Фото: Олексій Голобуцький

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