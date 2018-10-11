У Таїланді група з 6 ув’язнених, закутих у кайдани, скористалася моментом для того, щоб втекти.

У Таїланді група з 6 ув’язнених, закутих у кайдани, скористалася халатністю поліції і спробувала втекти. Троє в’язнів навіть угнали спецавтомобіль, повідомляє Я і Закон.

Охоронець привіз групу з 6 ув’язнених в суд на спецавтомобілі. Після прибуття туди він відкрив двері автозаку, щоб передати привезених арештантів поліцейським, але ув’язнені скористалися тим, що поліцейська охорона ще на вийшла їм назустріч і спробували втекти.

Одному з них вдалося вибігти за ворота суду, другий пішов за ним, але його зловили поліцейські.

Ще троє ув’язнених забралися назад в автозак і, скориставшись ключем, який залишили в замку запалювання, викрали авто, протаранили ворота і зникли в невідомому напрямку.

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Ув’язнені, які втекли на тюремному автомобілі, були під слідством за звинуваченням у викраденнях авто.

До слова, на вулиці у Запоріжжі перехожі виявили на вулиці п’яного чоловіка, який спав посеред вулиці з гранатою Ф-1 без чеки.