Американське посольство в Австралії випадково розіслало електронні листи із запрошеннями на неіснуючу зустріч із фото кота в піжамі та печивом.

Довелося вибачатися перед одержувачами за помилку, якої припустився новий співробітник, який тестував систему розсилки, пише The Guardian.

– Шкода розчаровувати всіх тих, хто сподівався потрапити на вечірку з котами і піжамами. Але подібний захід виходить за рамки нашої компетенції, – вибачився співробітник посольства США Гевін Сандволл.

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Повідомлення складалися лише із заголовка Зустріч і картинки тварини.

До речі, кота у костюмі Кукі-монстра звати Джоуї і у нього є популярний Instagram-аккаунт, який веде мешканка Мельбурна Дженніфер Стюарт.

Над помилкою співробітників посольства уже пожартували їхні колеги з Нової Зеландії.

Раніше Факти ICTV писали про британку, яка вирішила, що її пес – вегетаріанець. Щоправда тест на любов до м’яса в прямому ефірі тварина не пройшла.

Фото: The Guardian