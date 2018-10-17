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Маскують недоліки: модний бренд випустив чудо-джинси

Модний бренд Shreddies випустив джинси “для людей з метеоризмом”: вони повинні маскувати неприємні запахи газів, які випускає людина.

Як пише Mirror, такий одяг обійдеться у 100 фунтів стерлінгів (майже 3700 грн).

У компанії стверджують, що спеціальна задня панель з вуглецю витримує “навантаження” і додають, що у середньому людина випускає гази приблизно 14 раз на день.

Девіз компанії – “пукай з упевненістю”, а якщо джинси трохи розтягнуті, бренд пропонує придбати також пару трусів з аналогічним захистом за 19 фунтів стерлінгів (700 грн).

Жінки, які хочуть придбати пару джинсів, можуть розраховувати на розміри від 8 до 20 і варіації для різної довжини ніг. Для чоловіків є розміри від 28 до 40.

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До речі, раніше у мережі з’явився гарячий тренд – джинси з розрізами на сідницях.

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