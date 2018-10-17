У місті Колчестер (Велика Британія) у будинку для літніх людей оголені офіціанти влаштували вечірку.
Ідея вечірки належала 89-річній Джоан Корп, пише Daily Mail.
Вечірка проходила у будинку для літніх людей Мілтон Лодж.
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Бабусі причепурилися до вечірки та хихотіли як школярки. Також там були присутні доньки і внучки пенсіонерок.
Офіціанти подали їм вечерю з трьох страв, а також запропонували стареньким масаж, і жодна з них не відмовилася.
Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії 100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного коханого. Пара разом уже 30 років.
Фото: Marian Mocanu | Dreamstime.com, swns, Daily Mail.
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