У Великій Британії п’яна 20-річна дівчина не змогла пройти пробу на алкотестері через накачані колагеном губи.

Про це пише Metro.

Так, Скарлетт Харрісон зупинили за водіння у нетверезому стані біля залізничної станції. До поїздки вона відпочивала з другом, молоді люди випили. Харрісон відвезли до відділку.

У поліції її попросили пройти алкотест. Харрісон чотири рази намагалася обхопити трубочку губами, але їй заважали колагенові імпланти.

У результаті їй було пред’явлено звинувачення у тому, що вона не змогла представити зразок дихання.

Харрісон є донькою власника інженерного бізнесу і тільки нещодавно повернулася з Ібіци.

Все закінчилося тим, чо суд визнав дівчину винною. Їй заборонили водити машину протягом найближчих 16 місяців і оштрафували на 310 фунтів стерлінгів (близько 406 доларів).

Її батько продав машину наступного дня після її арешту.

Читайте: Ковпачок, огірок і печиво. В інтернеті продають речі, яких торкався Винник

До речі, 32-річний житель французького міста Тулон Сіріль Ру витратив $7 тисяч на ін’єкції ботоксу, щоб стати схожим на свого кумира – голлівудську актрису Мерилін Монро.