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Трагедія в Керчі: російський псевдоексперт зганьбився, заговоривши про ДОКА-2

“Експерт” російської Вести FM Філіп Гросс Дніпров прив’язав теракт в Керчі до неіснуючої відеогри ДОКА 2.

Теракт в Керчі

“Експерт” російської Вести FM Філіп Гросс Дніпров під час ефіру програми Повний контакт заявив, що теракт у Керчі пов’язаний з роком та неіснуючою відеогрою ДОКА 2, повідомляє Дождь.

Звичайно ж “експерт” виправився і написав у Twitter, що мав на увазі популярну відеогру DOTA 2.

– У відеоігри рейтинг від 18 років і старше і вона дозволена в Росії… Це гра, де ти вбиваєш зомбі або ти сам зомбі. Де ти вбиваєш самими витонченими способами людей і можна придумувати свої сценарії, – заявив Дніпров.

Навіть при правильній назві не змінюється той факт, що DOTA 2 – онлайн-відеогра, де 2 команди з 5 осіб змагаються, щоб знищити ворожу фортецю. Але там точно не потрібно “по 10 хвилин витягувати кишки” з суперника.

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До слова, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час включення ведучої телеканалу Росія-1 заспівала гімн України.

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