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На канікули – в армію. Лукашенко налякав білоруських студентів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування зі студентами гродненських вузів запропонував оригінальний спосіб боротьби з ухильниками від строкової військової служби.

Олександр Лукашенко

Лукашенко вважає, що під час літніх канікул можна відправляти студентів в армію на пару місяців, повідомляє БЕЛТА.

– Скосив від армії – потім не знаю, на кому ти одружишся. Сьогодні дівчина хоче, щоб поряд з нею був мужик, а не просто хтось там в штанях ходив. І тому зараз я думаю, а як хлопців, які вступили до вузу, підготувати і зробити мужиками, – зазначив Лукашенко.

За його словами, таким чином молоді люди фактично побувають в армії, не відриваючись від навчання.

Лукашенко зазначив, що реалізувати це в Білорусі – не проблема, але поки приймати таке рішення не планується.

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– Але мужик повинен вміти розмовляти зі зброєю. В іншому випадку він не зможе захистити свою сім’ю, свою дитину, дружину, матір. Це ж наша функція – захищати і померти заради жінки, – вважає білоруський лідер.

До слова, у соцмережах висміяли президента РФ Володимира Путіна за трюк зі зростом. На фото його зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком намагаються приховати низький зріст лідера Росії.

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