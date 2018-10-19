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Оцінила розмір надбавки: пенсіонерка подарувала міністру мило і мотузку

Пенсіонерка в Росії оригінально висміяла крихітну надбавку до пенсії.

У Новосибірській області пенсіонерка передала мотузку і мило міністру праці та соціального розвитку Ярославу Фролову на знак протесту проти запланованого підвищення прожиткового мінімуму для пенсіонерів на 89 рублів.

Про це повідомив новосибірський фонд захисту прав споживачів Громадський патруль, пише Медуза.

Крім мотузки і мила, пенсіонерка Олена Володимирівна (її прізвище не називається) передала Фролову сірники і пачку солі. Ці товари обійшлися їй рівно в 89 рублів.

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– Немає слів, як я вдячна за надбавку до пенсії на 89 рублів від міністра! Хочу… вручити цей скромний подарунок на суму підвищення, – заявила пенсіонерка перед входом до міністерства праці й соціального розвитку Новосибірської області.

Як повідомлялося, росіяни масово забирають валюту з рахунків у вітчизняних банках.

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