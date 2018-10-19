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Путін бронює рай – нова карикатура

Після заяви президента РФ Володимира Путіна про мучеників, відомий карикатурист представив, як бронювали місця в рай.

Володимир Путін

Відомий карикатурист Сергій Йолкін опублікував у Facebook картинку, на якій президент РФ Володимир Путін намагається “зарезервувати” місця в рай.

На карикатурі Путін зі сходами вішає табличку Reserved (Заброньовано).

На всі дії президента РФ з здивованим обличчям дивиться апостол Петро.

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До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі ядерного удару по Росії, агресори просто загинуть, не встигнувши розкаятися.

Фото: Радио Свобода. Новости и видео

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