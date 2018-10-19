Студент з міста Роанок (США) Мануель Карлос Рамірез-Годой двічі за 3 місяці пограбував магазин спортоварів і вкрав 7 правих кросівок.

Про це пише The Roanoke Times.

14 жовтня поліція виїхала на спрацювання тривожної сигналізації в магазині Clean Soles, що продає спортивний одяг і взуття.

По прибутті на місце поліцейські виявили розбиту вітрину магазину, а незабаром за будівлею магазину були знайдені контрольно-касовий апарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивного взуття та інші товари загальною вартістю понад $5 тис.

Водночас увагу поліцейських привернув білий пікап Nissan, який курсував навколо зони, де було виявлено награбоване.

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За його кермом виявився 21-річний студент на ім’я Карлос Мануель Рамірез-Годой, студентське посвідчення якого було знайдено в рюкзаку, кинутому на місці злочину. Стеження за ним привело співробітників правопорядку до його квартири. Тут поліцейські виявили 7 кросівок Nike Air Jordan різного кольору, на двох з яких були магазинні етикетки, і толстовку з принтом Call My Lawyer (Зателефонуйте моєму адвокату – Ред.).

Годою пред’явили звинувачення у крадіжці у великому розмірі, зломі з проникненням, перешкоджанні правосуддю, знищенні майна і володінні інструментами для злому.

Крім того, його звинуватили в липневому пограбуванні того ж магазину, коли його зняла камера спостереження. Також поліції належить з’ясувати, чи причетний Годой до третього пограбування Clean Soles, що стався в серпні 2018 року.

За словами власника магазину Роба Вікхема (Rob Wickham), він завжди виставляє на вітрину тільки праві кросівки, а ліві зберігає за прилавком.

В результаті 3 пограбувань були вкрадені в цілому 13 правих кросівок та інший спортивний одяг.

До речі, в Одесі поліція затримала чоловіка, який застряг на паркані після крадіжки двох пляшок пива.