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Дівчина в навушниках ледь не зупинила кортеж Лукашенка

У Білорусі дівчина-пішохід не стала пропускати кортеж президента Олександра Лукашенка.

Відеодокази оприлюднили в Twitter російського пропагандистського каналу НТВ.

На опублікованому відео видно, як дівчина переходить дорогу на “зелений” сигнал світлофора, а перед нею мчить поліцейський автомобіль. Завадивши решті кортежу президента Білорусі Олександра Лукашенка проїхати, вона в супроводі ненормативної лексики перейшла проїжджу частину.

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Нагадаємо, в мережі сміються над стійкою Лукашенка під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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