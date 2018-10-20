У Білорусі дівчина-пішохід не стала пропускати кортеж президента Олександра Лукашенка.

Відеодокази оприлюднили в Twitter російського пропагандистського каналу НТВ.

На опублікованому відео видно, як дівчина переходить дорогу на “зелений” сигнал світлофора, а перед нею мчить поліцейський автомобіль. Завадивши решті кортежу президента Білорусі Олександра Лукашенка проїхати, вона в супроводі ненормативної лексики перейшла проїжджу частину.

Девушка-пешеход не уступила дорогу проезжающему кортежу Александра Лукашенко, который мчался на красный pic.twitter.com/aSLC7MGy0Z — НТВ (@ntvru) 20 октября 2018 г.

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Нагадаємо, в мережі сміються над стійкою Лукашенка під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.