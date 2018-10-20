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Трембіта і бубон! Як у Дизель Шоу створювали симфонічний оркестр

Актори Дизель Шоу вивчили кілька партій для різних музичних інструментів і намагалися створити свій симфонічний оркестр.

Дизель Шоу

Щоправда, вибір інструментів не має нічого спільного з симфонічним оркестром.

Трембіта, бубон, губна гармошка, балалайка і навіть церковний дзвін, а диригент виявився глухонімим.

З таким набором інструментів тільки воду в Києві викликати!

Що з цього вийшло – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

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До слова, раніше “дизелі” пофантазувати про те, як курортний роман змушує кинути пити.

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