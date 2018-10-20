Актори Дизель Шоу вивчили кілька партій для різних музичних інструментів і намагалися створити свій симфонічний оркестр.
Щоправда, вибір інструментів не має нічого спільного з симфонічним оркестром.
Трембіта, бубон, губна гармошка, балалайка і навіть церковний дзвін, а диригент виявився глухонімим.
З таким набором інструментів тільки воду в Києві викликати!
Що з цього вийшло – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.
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До слова, раніше “дизелі” пофантазувати про те, як курортний роман змушує кинути пити.
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