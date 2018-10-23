Засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска забанили у Twitter через активне обговорення аніме.

Засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска забанили у Twitter, оскільки вважали, що його акаунт зламали. Все через те, що він активно почав обговорювати аніме.

Все почалося з того, що Маск написав в Twitter: Я люблю аніме.

Під час спілкування з підписниками він також розповів про наявність у нього мультяшної версії Росомахи і опублікував мем до аніме Канон.

Однак після відсилання до аніме з пропозицією купити біткоіни відомого підприємця забанили, що він пізніше підтвердив у соцмережі.

– Twitter подумав, що мене зламали і заблокував мій акаунт, – написав Маск.

Читайте: Ковпачок, огірок і печиво. В інтернеті продають речі, яких торкався Винник

До слова, американське посольство США в Австралії випадково розіслало електронні листи із запрошеннями на неіснуючу зустріч з фото кота в піжамі і печивом.