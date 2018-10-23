Принц Гаррі приміряв труси, які йому подарували на спортивному заході Invictus Games в ході його візиту до Сідней (Австралія).

Про це повідомляє телеканал ABC News Australia.

Під час заходу один із спортсменів попросив принца залишити автограф на його трусах, на що очікувано отримав відмову. Чоловік не здався, і того ж дня знову вручив принцу Гаррі труси, але вже в якості подарунка.

Видання US Weekly повідомляє, що подарунок Гаррі все-таки прийняв, жартівливо помітивши, що тільки в Австралії можна знайти щось подібне, і навіть похвалив якість шовку.

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– О, подивіться на них… Це як шовковий камуфляж. Я ще не бачив таких. Тільки в Австралії ви можете знайти щось подібне… Це так все неправильно, але так чудово, — сказав Гаррі.

Принц також одягнув труси прямо поверх штанів і зробив кілька фотографій зі спортсменами.

Invictus Games (Ігри Нескорених) – це змагання для колишніх і діючих військових, які стали інвалідами.

Вони проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи принца Гаррі.









Принц Гаррі надів труси поверх штанів на Invictus Games / 5 фотографий

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл здивували публіку появою на світському заході. Герцогиня порушила протокол дрес-кодом, а її чоловік – заспівав зі сцени.

Фото: ABC News.