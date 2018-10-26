Американський підприємець Ілон Маск попросив своїх підписників надіслати йому “безглуздих” мемів..

Про це він написав у своєму Twitter.

З таким зверненням Маск виступив у своєму акаунті, перед цим розмістивши на сторінці мем про гороскопи.

Його твіт зібрав 176 тисяч лайків, більше 41 тис. користувачів поділилися записом і відповіли Маску.

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Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів / 2 фотографии

Велика частина мемів користувачів була пов’язана з його недавньою появою у прямому ефірі для подкасту, під час якого він вжив марихуану.







Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів / 4 фотографии

Також користувачі пожартували над засновником SpaceX за розробку корабля для польоту на Марс.



Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів / 2 фотографии

Також були меми про Tesla, акції та про компанії Маска.







Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів / 4 фотографии

Багато мемів були з Маском і мультяшними героями.











Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів / 6 фотографий

Користувачі з України також відповіли підприємцю версіями мемів Як тобі таке, Ілон Маск?

Раніше Факти ICTV писали, що Ілон Маск вирішив випустити текілупід брендом Teslaquila. Товарний знак вже майже зареєстровано.

Фото: dreamstime.