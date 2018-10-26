Американський підприємець Ілон Маск попросив своїх підписників надіслати йому “безглуздих” мемів..
Про це він написав у своєму Twitter.
З таким зверненням Маск виступив у своєму акаунті, перед цим розмістивши на сторінці мем про гороскопи.
Його твіт зібрав 176 тисяч лайків, більше 41 тис. користувачів поділилися записом і відповіли Маску.
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Велика частина мемів користувачів була пов’язана з його недавньою появою у прямому ефірі для подкасту, під час якого він вжив марихуану.
Також користувачі пожартували над засновником SpaceX за розробку корабля для польоту на Марс.
Також були меми про Tesla, акції та про компанії Маска.
Багато мемів були з Маском і мультяшними героями.
Користувачі з України також відповіли підприємцю версіями мемів Як тобі таке, Ілон Маск?
Раніше Факти ICTV писали, що Ілон Маск вирішив випустити текілупід брендом Teslaquila. Товарний знак вже майже зареєстровано.
Фото: dreamstime.