Хелловін вже скоро, а значить підготовка до свята в самому розпалі! Якщо ви не знаєте, як подарувати свято своїм домашнім улюбленцям, порадуйте їх костюмом. Тільки погляньте, які вони милі!

Костюми для тварин на Хелловін можуть бути якими завгодно. Щоправда об’єднувати їх повинна тема нечисті, чогось надприродного чи казкового.

Такі наряди можна купити або зробити своїми руками. В інтернеті ціни костюмів для тварин на Хелловін коливаються у межах від 100 до 1500 грн.

Виготовити наряд вдома вийде дешевше. Головне підійдіть до справи з фантазією – і все вийде!

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Ідеї оригінальних і кумедних костюмів для ваших улюбленців – у добірці Фактів ICTV.











































































Страшно мило! Найкращі костюми на Хелловін для тварин / 38 фотографий

Якщо ви досі не вирішили, куди піти в Києві на Хелловін 2018, Факти ICTV зібрали кілька ідей.

Фото: Getty Images