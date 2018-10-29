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Зробити парасольку знову великою! Трампа спіткав черговий конфуз

Президент США Дональд Трамп не зміг закрити парасольку перед входом у літак і кинув її на трап. Черговий конфуз потрапив на відео.

Дональд Трамп не зміг впоратися з власною парасолькою.

На відео видно, як президент США піднімається по трапу літака.

Трамп намагається зайти в салон з відкритою парасолькою, але йому це йому не вдається.

Президент США не розгубився і знайшов вихід: він просто викинув парасольку і зник всередині борту літака.

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Користувачі соцмереж моментально відреагували на цей курйоз.

– Трамп Поппінс, до побачення!

У цьому весь Трамп. Переступить через все та всіх.

Це склероз, хлопці!

Зробити парасольку знову великою!

Справедливості заради, важко закрити парасольку, коли у вас маленькі руки. Моя дитина не може цього зробити.

Трамп – це Трамп. Літак – це гроші. Парасолька – це наше благополуччя, – пишуть вони.

Не так давно Дональд Трамп осоромився через туалетний папір на черевику.

Фото: Скріншот відео/World 24

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