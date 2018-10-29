Президент США Дональд Трамп не зміг закрити парасольку перед входом у літак і кинув її на трап. Черговий конфуз потрапив на відео.
Дональд Трамп не зміг впоратися з власною парасолькою.
На відео видно, як президент США піднімається по трапу літака.
Трамп намагається зайти в салон з відкритою парасолькою, але йому це йому не вдається.
Президент США не розгубився і знайшов вихід: він просто викинув парасольку і зник всередині борту літака.
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Користувачі соцмереж моментально відреагували на цей курйоз.
– Трамп Поппінс, до побачення!
У цьому весь Трамп. Переступить через все та всіх.
Це склероз, хлопці!
Зробити парасольку знову великою!
Справедливості заради, важко закрити парасольку, коли у вас маленькі руки. Моя дитина не може цього зробити.
Трамп – це Трамп. Літак – це гроші. Парасолька – це наше благополуччя, – пишуть вони.
Не так давно Дональд Трамп осоромився через туалетний папір на черевику.
Фото: Скріншот відео/World 24