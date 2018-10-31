31 жовтня відзначають свято жаху – Хелловін. Факти ICTV підібрали кілька цікавих образів українським політикам.

Оскільки українські політики дуже зайняті, ми вирішили допомогти їм підібрати образи для оригінальних перевтілень.

До слова, якщо ви ще не вирішили, в якому костюмі підете на свято, почитайте кілька порад тут.

Фото нижче – для людей, у яких є почуття гумору. Жодних натяків або прихованого сенсу!

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Зорян Шкіряк, Арсен Аваков і Антон Геращенко

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, його радник Зорян Шкіряк та екс-радник Антон Геращенко могли б бути в образах героїв з французької комедії режисера Алена Шаба, за мотивами коміксів Рене Госинни про галлів Астерікса та Обелікса.

Володимир Парасюк

Народний депутат в образі злого клоуна з роману Воно американського письменника Стівена Кінга.

Петро Порошенко

Президент України вийшов у ролі Хагріда із серії романів Гаррі Поттер Джоани Роулінг.

Юлія Тимошенко

Лідер партії Батьківщина могла б бути в ролі Малефісенти – героїні американського фентезійного художнього фільму режисера Роберта Стромберга.

Олег Ляшко

Лідер радикальної партії став капітаном Джеком Горобцем – головним героєм кіносеріі Пірати Карибського моря, який створений сценаристами Тедом Еліотом і Террі Россіо.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України в ролі Халка – супергероя коміксів видавництва Marvel Comics.

Андрій Рева

Міністр соціальної політики України приміряв образ дементора із серії романів Гаррі Поттер Джоани Ролінг.

Михайло Добкін

Народний депутат України постав перед нами в образі Дона Тоні Монтани – головного героя кримінальної драми Брайана Де Пальми Обличчя зі шрамом.

Сергій Лещенко

Народний депутат України увійшов в образ Люцифера – героя американського телесеріалу, який створений за мотивами серії коміксів Люцифер Ніла Геймана і Сема Кейта видавництвом Vertigo.

Уляна Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я. Образ нижче давно придуманий у соціальних мережах.

Нагадаємо, Факти ICTV також писали, що не можна робити на Хелловін.