В одному з ресторанів Києва офіціант запустив тортом в обличчя невдоволеній відвідувачці.

Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram опублікував хореограф-постановник Річард Горн.

Через що почався конфлікт, незрозуміло.

На відео видно, як дві жінки висловлюють невдоволення двом офіціантам. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці.

Другий офіціант взяв блюдо зі столу і перекинув його на її подругу.

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Після цього відвідувачки почали вимагати адміністратора.

Чим закінчився інцидент поки неясно.

Варто зазначити, що багатьом користувачем мережі відео здалося постановочним. Вони вважають, що це всього лише піар-хід ресторану.

До слова, у Росії офіціантка кулаком вбила клієнта.

Фото: dreamstime.