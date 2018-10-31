В одному з ресторанів Києва офіціант запустив тортом в обличчя невдоволеній відвідувачці.
Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram опублікував хореограф-постановник Річард Горн.
Через що почався конфлікт, незрозуміло.
На відео видно, як дві жінки висловлюють невдоволення двом офіціантам. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці.
Другий офіціант взяв блюдо зі столу і перекинув його на її подругу.
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Після цього відвідувачки почали вимагати адміністратора.
Чим закінчився інцидент поки неясно.
Варто зазначити, що багатьом користувачем мережі відео здалося постановочним. Вони вважають, що це всього лише піар-хід ресторану.
До слова, у Росії офіціантка кулаком вбила клієнта.
Фото: dreamstime.