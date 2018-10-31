28-річна жінка мешканка міста Називаєвськ (РФ) народила біля каси місцевого супермаркету.

Про це повідомило видання ngs55.ru і підтвердив представник місцевого МОЗ.

Пологи відбулися ще 11 жовтня, але журналісти дізналися про це тільки зараз.

На касі жінка під час розрахунку на касі раптово схопилася за живіт через сутички, що настали. Пологи на підлозі брала касир і дві приятельки вагітної жінки, які прийшли з нею в магазин.

– Вона навіть не просила про допомогу, тихо сказала, що народжує, і все. Я викликала швидку, — розповіла керуюча магазином Ганна Цибульська.

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Медики приїхали приблизно через 10 хвилин.

За версією адміністрації супермаркету, співробітники намагалися на час прогнати покупців з магазину, але самі опинилися шоковані.

Проте клієнти спокійно поставилися до подій. Як видно на записі камер спостереження, друга каса продовжувала працювати, незважаючи на пологи в декількох метрах від неї. З ролика також випливає, що під час пологів в магазині відкрили третю касу.

У жінки народився здоровий хлопчик вагою 3,6 кілограма, його назвали Іваном. Керівництво магазину пообіцяло привезти родині подарунок-товари для новонародженого.

За даними МОЗ на 31 Жовтня, жінку з дитиною, яка у неї п’ята, виписали з лікарні додому. За нею спостерігають медпрацівники.



До речі, Італія планує виділяти земельну ділянку сім’ям, у яких третя дитина народиться в період між 2019 та 2021 роками.