У Сан-Франциско найвищий хмарочос міста перетворили на Око Саурона.
У Сан-Франциско (США) на найвищому хмарочосі міста Salesforce запалили Око Саурона, повідомляє ABC7 News.
Для того, щоб це стало можливим, жителі міста створили відповідну петицію, яку підтримали 11 тис. осіб.
У результаті власники хмарочоса пішли їм на зустріч і засвітили Око Саурона.
Око Саурона є частиною роману Володар Кілець. Воно знаходиться на верхівці вежі Барад-дур і за допомогою нього Саурон спостерігає за тим, що відбувається.
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До слова, на шоу Esmod International Fashion Show в Стамбулі бездомна кішка вилізла на подіум прямо під час модного показу.
Фото: ABC7 News Bay Area (Скріншот)
Відео: ABC7 News Bay Area
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