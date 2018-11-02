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У Сан-Франциско хмарочос перетворили на Око Саурона

У Сан-Франциско найвищий хмарочос міста перетворили на Око Саурона.

Хмарочос

У Сан-Франциско (США) на найвищому хмарочосі міста Salesforce запалили Око Саурона, повідомляє ABC7 News.

Для того, щоб це стало можливим, жителі міста створили відповідну петицію, яку підтримали 11 тис. осіб.

У результаті власники хмарочоса пішли їм на зустріч і засвітили Око Саурона.

Око Саурона є частиною роману Володар Кілець. Воно знаходиться на верхівці вежі Барад-дур і за допомогою нього Саурон спостерігає за тим, що відбувається.

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До слова, на шоу Esmod International Fashion Show в Стамбулі бездомна кішка вилізла на подіум прямо під час модного показу.

Фото: ABC7 News Bay Area (Скріншот)

Відео: ABC7 News Bay Area

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