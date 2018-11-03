Поліція Парижа заарештувала 72-річну пенсіонерку за те, що вона більше 700 разів крала з магазинів іграшок.

У Парижі (Франція) співробітники поліції заарештували 72-річну жінку за підозрою у скоєнні понад 700 крадіжок іграшок з магазинів, повідомляє LCI.

Продаж крадених іграшок пенсіонерка здійснювала через інтернет. Під час обшуків поліція знайшла в її квартирі понад тисячу іграшок та 40 тис. євро.

З червня 2018 року жінка опублікувала 957 оголошень, в яких виставляла на продаж різні запечатані іграшки.

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Свою поведінку пенсіонерка пояснила тим, що їй не було чого робити.

До слова, студент з міста Роанок (США) Мануель Карлос Рамірез-Годой двічі за 3 місяці пограбував магазин спортивних товарів і вкрав 7 правих кросівок.