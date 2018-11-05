В ніч з неділі на понеділок на дитячому майданчику у Вінниці невідомі розкидали тисячі гумових іграшок у вигляді диснеївських каченят.
Про це повідомляє видання Вінніця.info.
Незвичайну знахідку виявили місцеві жителі на майданчику на проспекті Космонавтів.
Відзначається, що двірники з самого ранку викликали поліцію, щоб розібратися, хто розкидав іграшки і чи не несуть вони небезпеку.
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Багато людей забирали іграшки додому.
За інформацією видання, на проспекті є камери відеоспостереження. Правоохоронці переглянуть записи, щоб з’ясувати хто розкидав каченят.
Тисячі гумових каченят знайшли на дитячому майданчику у Вінниці / 11 фотографий
До слова, в американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) з вертольота розкидали близько 5 тисяч великодніх яєць.
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