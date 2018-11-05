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Тисячі гумових каченят знайшли на дитячому майданчику у Вінниці

В ніч з неділі на понеділок на дитячому майданчику у Вінниці невідомі розкидали тисячі гумових іграшок у вигляді диснеївських каченят.

Про це повідомляє видання Вінніця.info.

Незвичайну знахідку виявили місцеві жителі на майданчику на проспекті Космонавтів.

Відзначається, що двірники з самого ранку викликали поліцію, щоб розібратися, хто розкидав іграшки і чи не несуть вони небезпеку.

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Багато людей забирали іграшки додому.

За інформацією видання, на проспекті є камери відеоспостереження. Правоохоронці переглянуть записи, щоб з’ясувати хто розкидав каченят.

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Тисячі гумових каченят знайшли на дитячому майданчику у Вінниці / 11 фотографий

До слова, в американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) з вертольота розкидали близько 5 тисяч великодніх яєць.

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