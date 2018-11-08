69-річний житель Нідерландів хоче змінити свій вік, використовуючи суд.

69-річний житель Нідерландів Еміль Рателбанд хоче змінити дату свого народження, щоб бути на 20 років молодшим. Вирішує це питання він через суд, повідомляє BBC Україна.

За його словами, сьогодні люди можуть змінити стать, ім’я. У них повинна бути можливість змінити й вік.

Суд скептично ставиться до планів чоловіка, оскільки в країні немає правового механізму, який дозволяє офіційно змінити вік.

У судовому позові пенсіонер заявив, що відчуває дискримінацію через свій вік, оскільки це заважає його особистому життю і під час прийому на роботу.

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До слова, президенту США Дональду Трампу не вдалося закрити парасольку, тому він просто викинув його.