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Десант РФ в Британії: у Лондоні розвісили білборди привітань Путіна з Brexit

У Лондоні невідомі повісили сатиричні плакати, які присвячені “вкладу” президента РФ Володимира Путіна в Brexit.

Плакат з Путіним

У Лондоні (Велика Британія) невідомі розвісили сатиричні плакати, які висміюють президента РФ Володимира Путіна і російську розвідку, повідомляє Reuters.

На плакатах Путін тримає прапор Росії і підморгує. На ньому також написано: Давайте відсвяткуємо червоний, білий та синій Brexit.

На одному з плакатів можна побачити екс-міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона в образі російського десантника.

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Британська влада заявляли, що докази щодо втручання Росії у референдум щодо Brexit не були знайдені.

До слова, президента Росії Володимира Путіна знову висміяли за “зміну” зросту.

Фото: Proud Bear

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