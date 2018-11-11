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Дизель Шоу показали, як жадібний суддя дає хабар НАБУ

Дизель Шоу показали зі своєї гумористичної точки зору, як би суддя давай хабар НАБУ.

Дизель Шоу іронізують про те, як в НАБУ шукали чесних суддів.

На офіційному каналі в YouTube відео зібрало вже більше 27 тисяч переглядів.

Так хто скільки готовий запропонувати за посаду?

Де живуть непідкупні судді? Все це і багато іншого дивіться у 52 випуску Дизель Шоу!

Читайте: Хто доживе до фінішу: в Дизель Шоу влаштували марафон корупціонерів

Нагадаємо, як актриси Дизель шоу поділилися досвідом занять йогою.

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