У новому випуску Дизель шоу презентували пісню про йогу та складнощі жінок на шляху до омріяної гнучкості.
Жінка вперше вирішила відвідати заняття з йоги. Проте не все так просто. Для початку довелося віддерти килим від стіни, аби було на чому займатися. Далі була епопея на метро та маршрутці з килимком на плечах.
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Також жінці ніяк не вдавалися вправи запропоновані тренером через картоплю з котлетою, які були з’їдені на сніданок.
Що було далі – дивіться у новому випуску
Дизель Шоу.
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До речі, у новому випуску актори Дизель Шоу показали,
, підозрюваних у корупції. як можна перевіряти чиновників
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