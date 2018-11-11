У новому випуску Дизель шоу презентували пісню про йогу та складнощі жінок на шляху до омріяної гнучкості.

Жінка вперше вирішила відвідати заняття з йоги. Проте не все так просто. Для початку довелося віддерти килим від стіни, аби було на чому займатися. Далі була епопея на метро та маршрутці з килимком на плечах.

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Також жінці ніяк не вдавалися вправи запропоновані тренером через картоплю з котлетою, які були з’їдені на сніданок.

Що було далі – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

До речі, у новому випуску актори Дизель Шоу показали, як можна перевіряти чиновників, підозрюваних у корупції.