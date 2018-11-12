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Більше ботокса і пластики: Путіна підловили на фокусах із зовнішністю

Президент Росії Володимир Путін виглядає на тлі своїх однолітків молодше, що доводить його фокуси із зовнішністю.

Володимир Путін

Таку невідповідність помітив український політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

Він порівняв главу РФ з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і першої леді Франції Бріджит Макрон. Політолог зауважив, що Путін виглядає молодше них, хоча політики плюс-мінус одного віку.

– Фото з Парижа чітко демонструють: Путін використовує  більше гриму, ботокса і пластики, – підкреслив він.

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Фото: Алексій Голобуцький/Facebook

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До речі, Путіна не раз ловити на махінаціях з ростом. Він додавав собі кілька сантиметрів зросту, то за допомогою взуття з нестандартно високими підборами, то за допомогою чудес фотошопу та майстерності фотографів.

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