Президент Росії Володимир Путін виглядає на тлі своїх однолітків молодше, що доводить його фокуси із зовнішністю.

Таку невідповідність помітив український політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

Він порівняв главу РФ з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і першої леді Франції Бріджит Макрон. Політолог зауважив, що Путін виглядає молодше них, хоча політики плюс-мінус одного віку.

– Фото з Парижа чітко демонструють: Путін використовує більше гриму, ботокса і пластики, – підкреслив він.

Фото: Алексій Голобуцький/Facebook

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До речі, Путіна не раз ловити на махінаціях з ростом. Він додавав собі кілька сантиметрів зросту, то за допомогою взуття з нестандартно високими підборами, то за допомогою чудес фотошопу та майстерності фотографів.