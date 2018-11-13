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Дощ – це несерйозно: армія Франції тролить Трампа

Скасування візиту Дональда Трампа на кладовище Першої світової війни у ​​Франції викликало насмішки над президентом США у мережі.

Французька армія приєдналася до критики з приводу рішення Дональда Трампа скасувати візит на кладовище Першої світової війни через “погану погоду”.

Офіційний обліковий запис армії в Twitter потролив Трампа твітом, на якому був зображений солдат, що повзає по землі під дощем.

Фотографію іронічно супроводили підписом: “Дощ – це несерйозно. Ми залишаємося мотивованими”.

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У відповідь на твіт, багато хто з користувачів приєдналися до насмішок над Трампом.

Нагадаємо, в Парижі затримали активісток руху Femen, які намагалися напасти на кортеж Трампа.

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