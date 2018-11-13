Британська поліція зловила чоловіка, якого підозрюють у крадіжці пива з магазину. Він дуже схожий на актора Девіда Швіммера.

Поліція міста Блекпул (Велика Британія) спіймала чоловіка, який дуже схожий на актора Девіда Швіммера, відомого за роллю Росса у серіалі Друзі. Його підозрюють в крадіжці пива з магазину, повідомляє прес-служба поліції Блекпула.

Злодія затримали у місті Саутолл, йому 36 років. Поліцейські подякували всім, хто допомагав поширити фото чоловіка та спіймати його.

Актор Девід Швіммер також відреагував на повідомлення про злодія, який дуже схожий на нього, і дав знати в жартівливій формі, що в момент скоєння пограбування він знаходився у Нью-Йорку (США).

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Раніше Факти ICTV писали, як саме відомий актор Девід Швіммер відреагував на розшук злочинця, який сильно схожий на нього.