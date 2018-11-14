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Літня гума, затори і комунальники: як Київ зустрів перший сніг

У Києві випав перший сніг, який, крім ДТП, затор і радості дітей, викликав хвилю саркастичних коментарів у соціальних мережах.

У Києві з 9.00 почалася справжня хуртовина, яка засипала дороги. Це спровокувало транспортний колапс у місті і 10-бальні затори.

Радісну звістку користувачі відразу ж почали транслювати в Instagram.

Читайте: 300 ДТП і 10-бальні затори: Київ паралізував перший сніг (КАРТА, ОНЛАЙН)

Однак безліч користувачів поставилися до ситуації з гумором.

Раніше Факти ICTV писали, що безпілотник зняв на відео центр Києва.

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