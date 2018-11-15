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У Білорусі підлітка затримали за ляпас пам’ятнику. Він вибачився

У Мінську (Білорусь) 16-річний підліток вибачився за ляпас перед пам’ятником, після того як його заарештувала міліція за хуліганство.

Ляпас підліток завдав скульптурі Мінський городовий, яка знаходиться біля музею МВС.

Злочин помітили співробітники міліції, які проїжджали мимо. Хлопця затримали і склали на нього протокол за дрібне хуліганство.

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У свою чергу, підліток вибачився перед пам’ятником, а свою поведінку визначив, як несподіване марення.

Раніше Факти ICTV писали, що британська поліція зловила чоловіка, якого підозрюють у крадіжці пива з магазину. Він дуже схожий на актора Девіда Швіммера.

Фото: Скріншот з відео

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