Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск шукає співробітника на вакансію лицар сторожової башти.

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск хоче найняти у The Boring Company лицаря сторожової башти. Про це бізнесмен повідомив у Twitter.

Оскільки компанія збирається побудувати башту з брудних цеглин у Лос-Анджелесі (США), то їм потрібен лицар. Кожного кандидата братимуть на роботу всього на два дні.

– Нам потрібен лицар з французьким акцентом, який гучно кричатиме на людей, – написав Маск.

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Наразі невідомо, чи справді бізнесмен збирається побудувати башту, але The Boring Company дійсно потрібен лицар.

Вакансія лицаря сторожової башти дуже схожа на персонажа з фільму Монті Пайтон і Священний Грааль.

До слова, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска забанили у Twitter через активне обговорення аніме.