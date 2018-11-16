PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / LOL / Илон Маск ищет рыцаря для сторожевой башни/

Ілон Маск шукає лицаря для сторожової вежі

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск шукає співробітника на вакансію лицар сторожової башти.

Ілон Маск

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск хоче найняти у The Boring Company лицаря сторожової башти. Про це бізнесмен повідомив у Twitter.

Оскільки компанія збирається побудувати башту з брудних цеглин у Лос-Анджелесі (США), то їм потрібен лицар. Кожного кандидата братимуть на роботу всього на два дні.

– Нам потрібен лицар з французьким акцентом, який гучно кричатиме на людей, – написав Маск.

Читайте: У Білорусі підлітка затримали за ляпас пам’ятнику. Він вибачився

Наразі невідомо, чи справді бізнесмен збирається побудувати башту, але The Boring Company дійсно потрібен лицар.

Вакансія лицаря сторожової башти дуже схожа на персонажа з фільму Монті Пайтон і Священний Грааль.

До слова, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска забанили у Twitter через активне обговорення аніме.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка