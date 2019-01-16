Невдалий знімок дозволив користувачам мережі вчергове посміятися над зростом Володимира Путіна.
На адресу президента РФ Володимира Путіна знову вилилася порція гумору через його зріст.
Причина цьому – новий знімок з президентом Сербії Олександром Вучичем, через який у користувачів мережі з’явилася нова можливість потренуватися у підколах російського лідера. На фото видно, на скільки сербський лідер вищий за Путіна.
До слова, це не дивно, адже зріст Вучича майже 2 метри. Проте, багато хто звернув увагу і на невдало вибраний ракурс фото, через що припустили, що за це дістанеться фотографу.
Фотограф ще живий? У мережі сміються над “смурфіком” Путіним / 5 фотографий
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Нагадаємо, раніше Путіна підловили на маскуванні зросту під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком.
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