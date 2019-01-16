Невдалий знімок дозволив користувачам мережі вчергове посміятися над зростом Володимира Путіна.

На адресу президента РФ Володимира Путіна знову вилилася порція гумору через його зріст.

Причина цьому – новий знімок з президентом Сербії Олександром Вучичем, через який у користувачів мережі з’явилася нова можливість потренуватися у підколах російського лідера. На фото видно, на скільки сербський лідер вищий за Путіна.

До слова, це не дивно, адже зріст Вучича майже 2 метри. Проте, багато хто звернув увагу і на невдало вибраний ракурс фото, через що припустили, що за це дістанеться фотографу.





















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Нагадаємо, раніше Путіна підловили на маскуванні зросту під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком.