Житель Флориди опублікував відео, на якому його домашня кішка відповідає на вітання.
Користувач з Флориди (США) Метт Берк опублікував в Youtube відео, на якому його кішка відповідає на вітання.
Коли господар каже їй Hi (Привіт), кішка відповідає невеликим шипінням, яке схоже на вітання.
За словами Берка, так він спілкується зі своїм улюбленцем кілька разів на день.
За кілька днів невелике відео набрало більше 500 тис. переглядів, а користувачі називають кішку дуже милою.
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До слова, у Франції лама кілька днів безперешкодно гуляла по одному з міст країни.
Відео: Matt Burke
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