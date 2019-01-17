У Instagram гуляє мем із зображенням легендарного боксера Майка Тайсона.

Користувачі почали масово надсилати спортсмену яйце з його татуюванням. Це розлютило Тайсона і він написав у своєму Twitter: “Перестаньте надсилати мені це!”

Stop sending me this shit pic.twitter.com/JfJ8uCHqVt — Mike Tyson (@MikeTyson) 16 января 2019 г.

У відповідь на це користувачі почали засипати його великою кількістю яєць з татуюванням і різних варіацій на тему. Хтось додав до татуювання на яйці ще посмішку Тайсона, хтось зобразив його в образі Снігуроньки, а інші обійшлися портретним фото спортсмена на яйці.



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Нагадаємо, що фото курячого яйця в Instagram стало найпопулярнішим в соцмережі за весь час її існування і набрало понад 24 млн лайків.