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Як Тайсона перетворили на мем і до чого тут яйце

У Instagram гуляє мем із зображенням легендарного боксера Майка Тайсона.

Як Тайсона перетворили на мем і до чого тут яйце

Користувачі почали масово надсилати спортсмену яйце з його татуюванням. Це розлютило Тайсона і він написав у своєму Twitter: “Перестаньте надсилати мені це!”

У відповідь на це користувачі почали засипати його великою кількістю яєць з татуюванням і різних варіацій на тему. Хтось додав до татуювання на яйці ще посмішку Тайсона, хтось зобразив його в образі Снігуроньки, а інші обійшлися портретним фото спортсмена на яйці.


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Нагадаємо, що фото курячого яйця в Instagram стало найпопулярнішим в соцмережі за весь час її існування і набрало понад 24 млн лайків.

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