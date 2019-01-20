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В Instagram з’явилось нове фото яйця з тріщиною

В Instagram з’явилось друге фото яйця, яке встановило світовий рекорд по кількості лайків.

В Instagram з’явилось нове фото яйця з тріщиною

В Instagram в акаунті world_record_egg 19 січня опублікували друге фото яйця, але вже з тріщиною.

За півтори доби воно набрало понад 6,5 млн лайків.

Автори акаунту ніяк не прокоментували, чому на яйці з’явилась тріщина.

Читайте: Як Тайсона перетворили на мем і до чого тут яйце

До слова, перше фото зібрало вже майже 50 млн лайків.

Нагадаємо, фото курячого яйця в Instagram стало найпопулярнішим в соцмережі за весь час її існування.

Фото: world_record_egg/Instagram

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