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Вечір в хату! Як українці радіють вироку Януковичу

Сьогодні, 24 січня, Оболонський суд Києва оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу. Користувачі соцмереж одразу кинулися ділитися своїми емоціями щодо події. Факти ICTV зібрали найкумедніші.

Вечір в хату! Як українці радіють вироку Януковичу

Суд виніс вирок екс-президенту Віктору Януковичу заочно – 13 років позбавлення волі. Як відомо, він з 2014 року перебуває на території Росії, а свідчення в суді давав через Skype.

Читайте: Янукович: Я з повагою повинен ставитися до господарів

Як варто було очікувати, українці почали одразу обговорювати та жартувати з цього приводу. Факти ICTV зібрали найкумедніші коментарі.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про справу Януковича.

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