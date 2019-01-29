Декілька деталей на корпусі не роблять Mercedes із Renault Megane.
Зовнішній тюнінг авто завжди привертає увагу, навіть якщо це роблять далеко не професіонали. Хоча б вираз здивування на обличчях оточуючих людей такі моделі все-таки викликають.
Так само, як і у випадку з Renault Megane, який “умілець” з міста Манчестер спробував видати за Mercedes.
На підробку повісили грати, що нагадують ті, які використовуються в німецьких авто, а також приклеїли значок Mercedes. Крім цього, на авто були прироблені світлодіоди, що також повинно було вказувати на риси “мерса”.
Авто Франкенштейна: британець хотів видати Renault за Mercedes / 3 фотографии
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До слова, в соцмережах “тюнінгований” Renault назвали “монстром доктора Франкенштейна”.
Нагадаємо, Fiat 500 у тюнінг-ательє переробили в стилі Камасутри.
Фото: rob.farrell.94
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