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100 кілограмів льоду! У Харкові з даху зняли гігантську бурульку

У Харкові з даху комунальники зняли 100-кілограмову брилу льоду.

100 кілограмів льоду! У Харкові з даху зняли гігантську бурульку

Як тільки до Харкова прийшла відлига, на дахах утворились брили льоду.

Фото подарунка зими опублікував директор департаменту у справах інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

– Ось такі крижані брили, вагою 100 кілограмів, знімають альпіністи з будинків Харкова, – написав він під постом.

Читайте: У центрі Львова з церкви звалилася брила льоду – загинула жінка

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