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Що буде, якщо увімкнути мозок на 100% – новий мем з Морганом Фріманом

Що буде, якщо задіяти можливості мозку на 100%? Відповідь знають жартівники з мережі.  

Що буде, якщо увімкнути мозок на 100% – новий мем з Морганом Фріманом

Сцена з фільму Люка Бессона Люсі (2014 рік), в якій знявся американський актор Морган Фріман, надихнула користувачів на жарти.

Мемом став той епізод, де герой Фрімана, професор, читає лекцію про нерозкритий потенціал людського мозку. Про те, що люди нібито задіюють усього лише 10% можливостей головного органу.

У свою чергу, один зі студентів задає професору питання про те, що станеться в разі використання мозку на 100%.

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Ось тепер надійшла хвиля варіантів від гумористів із мережі. Дивимося і сміємося:

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Що буде, якщо увімкнути мозок на 100% – новий мем з Морганом Фріманом / 8 фотографий

Нагадаємо, першим мемом 2019 року став загадковий лимон на колесах.

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