5 лютого в офіційній групі мюзиклу Майстер і Маргарита з’явилося повідомлення про участь голлівудського актора Джима Керрі в постановці в театрі ЛДМ в Санкт-Петербурзі.

У групі мюзиклу Майстер і Маргарита з’явилося повідомлення про участь голлівудського актора Джима Керрі в постановці в театрі ЛДМ в Санкт-Петербурзі, передає TJ.

В анонсі вказується, що Джим Керрі зіграє в Майстрі і Маргариті роль Воланда. У нього буде тінь, яку виконає темношкірий актор. Його ім’я не називається.

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До посту в соцмережі прикріпили фото акторів серед яких вже є Джим Керрі.

У виданні зазначили, що постер для поста використали старий, а Керрі просто прифотошопили замість іншого актора.













Джим Керрі зіграє в мюзиклі в РФ. Його вже прифотошопили до афіші / 3 фотографии

Підозра виникла відразу, оскільки зріст Керрі 188 см, а актриси Анастасії Макеєвої – 172 см. На знімку різниця в зрості непомітна.

При пошуку по картинці пошуковик видає кілька фотографій Джима Керрі. Одна з них — кадр з актором з фільму Джим і Енді: Інший світ.

Організатори заявили, що актор приїжджав на мюзикл в січні. У його Twitter є його фото, де його обличчя гладко виголене, але на фото, “зроблене в театрі”, у нього є борода.

Виконавчий продюсер Makers Lab відмовився коментувати запис, але підтвердив переговори з питання участі Джима Керрі в постановці.

Раніше Керрі дав інтерв’ю, яке західна преса визнала одним із найдивніших в історії. За його словами, “люди не мають значення” у Всесвіті.