Запрошений президентом США Дональдом Трампом школяр заснув на його виступі.

Школяр, який заснув на виступі Трампа, має таке ж саме прізвище, як і президент США.

Цей момент потрапив на камери і відразу з’явився у мережі.

Про це повідомляє Fox News.

Хлопчик на ім’я Джошуа сидів поруч з першою леді країни Меланією Трамп і маленькою дівчинкою, у якої рак мозку.

Деякі назвали цей випадок “кумедним”, у той час як опоненти Трампа пов’язали це з “актом протесту”.

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До речі, один зі стрімерів сервісу Twitch вирішив розслабитися і поспілкуватися з підписниками, але в підсумку заснув під час ефіру.