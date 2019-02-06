Запрошений президентом США Дональдом Трампом школяр заснув на його виступі.
Школяр, який заснув на виступі Трампа, має таке ж саме прізвище, як і президент США.
Цей момент потрапив на камери і відразу з’явився у мережі.
Про це повідомляє Fox News.
Хлопчик на ім’я Джошуа сидів поруч з першою леді країни Меланією Трамп і маленькою дівчинкою, у якої рак мозку.
Деякі назвали цей випадок “кумедним”, у той час як опоненти Трампа пов’язали це з “актом протесту”.
Joshua Trump truly represents America. #SOTU pic.twitter.com/KY063BNGwU
— Josh Jordan (@NumbersMuncher) 6 февраля 2019 г.
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До речі, один зі стрімерів сервісу Twitch вирішив розслабитися і поспілкуватися з підписниками, але в підсумку заснув під час ефіру.