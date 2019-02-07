Сергій Йолкін створив нову карикатуру з участю російського президента Володимира Путіна.

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, щоб заборонити російським спостерігачам бути на виборах в Україні.

Відомий карикатурист Сергій Йолкін вважає, що є людина, яка хотіла б втрутитися і її засмутило таке рішення.

Художник створив жартівливу картинку, на якій Володимир Путін просить взяти його теж “пограти” на вибори.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від Росії в Україну на вибори 2019.