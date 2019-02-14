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Кохання і трохи цинізму – жарти і меми про День святого Валентина

День святого Валентина, звичайно, оповитий романтикою і коханням, але це привід відмовляти собі в задоволенні пожартувати над цим святом. Факти ICTV зібрали найсмішніші жарти і меми про День всіх закоханих.

Кохання і трохи цинізму – жарти і меми про День святого Валентина

День святого Валентина багатьох спонукає на звершення заради кохання або хоча б на листівку другій половинці.

Однак існує ціла каста людей, що не проти пожартувати з цього приводу.

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У ProZorrо вважають, що кохання – це карати разом корупціонерів і повідомляти Нефьодову про зраду.

– Вночі не їм, вдень не сплю, – пожартував у стилі середньовічного хайку історик Андрій Домановський.

До слова, український співак, суддя шоу Х-фактор Олег Винник до Дня святого Валентина презентував поп-рок версію свого хіта Роксолана.

Фото: Dreamstime.com

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