У Харкові пранкери зібрали мітинг за неіснуючого кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка.
Редакція сайту 057.ua вирішила провести в Харкові мітинг за неіснуючого кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка. За участь в акції пропонували 1 тис. грн.
Після двох днів агітацій у соцмережах пранкерам вдалося зібрати на мітинг понад 100 осіб.
Під час фейковий мітингу “організатори” просили кричати такі гасла, як Онопрієнко – майбутнє України та Онопрієнко – це ми.
Учасники акції запевняли, що готові голосувати за кандидата, хоча не були ознайомлені з його програмою.
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Раніше в Одесі група пранкерів зібрала мітинг за “кандидата в президенти” Сергія Філатова.
Фото: Новости Харькова (Скріншот)
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