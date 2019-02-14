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У Харкові зібрали мітинг за неіснуючого кандидата

У Харкові пранкери зібрали мітинг за неіснуючого кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка.

Фейковий мітинг

Редакція сайту 057.ua вирішила провести в Харкові мітинг за неіснуючого кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка. За участь в акції пропонували 1 тис. грн.

Після двох днів агітацій у соцмережах пранкерам вдалося зібрати на мітинг понад 100 осіб.

Під час фейковий мітингу “організатори” просили кричати такі гасла, як Онопрієнко – майбутнє України та Онопрієнко – це ми.

Учасники акції запевняли, що готові голосувати за кандидата, хоча не були ознайомлені з його програмою.

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Раніше в Одесі група пранкерів зібрала мітинг за “кандидата в президенти” Сергія Філатова.

Фото: Новости Харькова (Скріншот)

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