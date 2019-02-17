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Погляд мачо і “камінг-аут”: найкращі жарти Притули на другому нацвідборі Євробачення

Традиційно ведучим другого півфіналу національного відбору на Євробачення був Сергій Притула.

Погляд мачо і “камінг-аут”: найкращі жарти Притули на другому нацвідборі Євробачення

Ведучий нацвідбору на Євробачення 2019 Сергій Притула другий поспіль рік разом з учасником LAUD проводить батл – Погляд мачо.

У цьому році перемога за ведучим. На його думку, співаку не вистачило харизми.

Також Сергій Притула приголомшив всіх так званим камінг-аутом та заявив, що у молодості був прихильником гурту Анна-Марія, в якому співав Віктор Павлік. Ба більше, навіть зараз часто шукає пісні гурту.

Читайте: Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

Після національного відбору українці розбирають слова ведучого на цитати, а другий півфінал 2019 року не став виключенням.

Дивіться у відео всі жарти Сергія Притули у другому півфіналі нацвідбору:

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019.

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