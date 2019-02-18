Сьогодні, 18 лютого, святкує свій ювілей Джон Траволта. Йому виповнилося 65 років. Факти ICTV зібрали для вас найдотепніші та найвеселіші меми за участі актора.

Успіх до Джона Траволти прийшов, коли у 1994 році він зіграв у фільмі Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво.

Саме персонаж з цієї картини породив найбільшу кількість анімаційних мемів. Користувачі перетворили короткий епізод для ілюстрації життєвих ситуацій, які викликають збентеження.

1. Коли вранці не можеш знайти свою машину на парковці:

2. Коли приходиш у поліклініку і не розумієш, хто останній у черзі

3. Синхронність дивує

4. Коли помилився баром

5. Бувають непередбачувані втрати

6. У кінці місяця

7. Головне вчасно схаменутися

8. Щось Скарлет не в захваті від залицяльника

9. Проте є такі, кому б сподобалося

10. Твоя перша дискотека

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До слова, раніше Факти ICTV зібрали найсмішніші жарти і меми про День всіх закоханих.