Сьогодні, 18 лютого, святкує свій ювілей Джон Траволта. Йому виповнилося 65 років. Факти ICTV зібрали для вас найдотепніші та найвеселіші меми за участі актора.
Успіх до Джона Траволти прийшов, коли у 1994 році він зіграв у фільмі Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво.
Саме персонаж з цієї картини породив найбільшу кількість анімаційних мемів. Користувачі перетворили короткий епізод для ілюстрації життєвих ситуацій, які викликають збентеження.
1. Коли вранці не можеш знайти свою машину на парковці:
2. Коли приходиш у поліклініку і не розумієш, хто останній у черзі
3. Синхронність дивує
4. Коли помилився баром
5. Бувають непередбачувані втрати
6. У кінці місяця
7. Головне вчасно схаменутися
8. Щось Скарлет не в захваті від залицяльника
9. Проте є такі, кому б сподобалося
10. Твоя перша дискотека
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До слова, раніше Факти ICTV зібрали найсмішніші жарти і меми про День всіх закоханих.